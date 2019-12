CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDABRUGINE (PADOVA) «Quella bimba è mia figlia, volevo darle un futuro migliore in Italia». La mamma spunta all'improvviso dietro ai poliziotti un attimo dopo che Mirko Coccato, 49 anni, padovano di Brugine, piccolo paese del Piovese in provincia di Padova, viene fermato davanti al banco dell'ufficio Immigrazione dell'aeroporto di Cartagena de Indias, in Colombia. In tasca, l'uomo ha un biglietto per Amsterdam e, tra le braccia, tiene stretta una neonata di appena di 18 giorni. Il padovano è assieme alla moglie, una colombiana, e...