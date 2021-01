LE TERAPIE

VENEZIA In questo momento in Veneto 1.900 pazienti stanno combattendo il Covid a casa, seguiti dai loro medici di famiglia e delle Unità speciali di continuità assistenziale. Il tema è di grande attualità: da una parte c'è il protocollo stilato dalla Regione, che fra l'altro ha distribuito 40.000 saturimetri ai cittadini, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia italiana del farmaco; dall'altra ci sono gli schemi terapeutici attuati da altri gruppi di camici bianchi, come il Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare, che ha anche vinto un ricorso per l'uso dell'idrossiclorochina. Dopo tante polemiche, soprattutto nel Trevigiano dove lavora il dottore-sindaco Riccardo Szumski, ieri a Marghera è stato fatto il punto della situazione con Giovanna Scroccaro, direttore regionale del Farmaceutico e presidente del Comitato prezzi e rimborsi di Aifa.

PROVE CERTE

L'assunto della Regione è che i protocolli di cura devono basarsi su prove certe. «Per poter scrivere di somministrare un farmaco piuttosto che un altro, non è sufficiente l'esperienza personale: sono necessari studi, condotti bene, che ne dimostrino l'efficacia», ha premesso Scroccaro, prima di illustrare i capisaldi del documento ufficiale. «Innanzi tutto ha spiegato l'utilizzo nel paziente con pochi sintomi della tachipirina o di altri antinfiammatori; alcuni lavori indicano l'opportunità degli inibitori selettivi della cosiddetta Cox2, per cui il medico saprà scegliere in base alle caratteristiche dell'assistito, valutando i profili di tossicità. Il cortisone: gli studi dicono che serve quando subentrano i problemi di respirazione, abbinato all'ossigenoterapia, ma non è vietato se il malato è meno grave. L'eparina a basso peso molecolare, per prevenire le trombosi in caso di allettamento. Gli antibiotici, in caso di sovrainfezione batterica. Sull'idrossiclorochina abbiamo fatto presente che sono più gli studi a sfavore che quelli a favore, ma alla luce della sentenza del Consiglio di Stato non può essere vietata da Aifa, purché con il consenso informato del paziente. Rispetto a tutto questo, non si discostano molto dal nostro protocollo quelli della Società italiana di medicina generale e di un gruppo veronese della Fimmg». Lo scontro è invece aperto con quello di Szumski e altri 200 medici, i quali si appellano all'esperienza clinica suggerendo un approccio farmacologico molto precoce, somministrando fin dai primi sintomi appunto l'idrossiclorochina, ma anche l'aspirina, l'antibiotico, l'anticoagulante, il sedativo della tosse e, se serve, l'antidiarroico. «Questo schema è molto aggressivo ha affermato Scroccaro e manca dei riferimenti bibliografici, prevedendo dosaggi e durate che dovrebbero essere preceduti da informazioni ai pazienti molto precise, visto che include anche l'impiego di farmaci off-label, cioè al di fuori delle condizioni autorizzate. Chi risponde in caso di effetti collaterali? Di sicuro non l'azienda produttrice».

ANTICORPI MONOCLONALI

Secondo l'esperta, «la nuova frontiera sarà costituita dal vaccino». Ma al di là della profilassi, sul fronte delle terapie è intanto aperto il bando di Aifa per la ricerca sugli anticorpi monoclonali. «Noi parteciperemo sicuramente con Verona ha annunciato Scroccaro tanto che la professoressa Evelina Tacconelli sta scrivendo il protocollo con cui il suo centro si candida a coordinare la sperimentazione».

A.Pe.

