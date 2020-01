La verifica di governo a tappe

IL RETROSCENA

ROMA In punta di piedi, quasi clandestinamente, 5Stelle e Pd hanno avviato la verifica per gettare le basi della «ripartenza» del governo rosso-giallo e tentare il suo «rilancio».

Luigi Di Maio, a sorpresa, ha ricevuto ieri mattina a palazzo Chigi il segretario dem Nicola Zingaretti. La strana coppia, che per mesi ha fatto fatica perfino a farsi fotografare assieme, «in un clima molto positivo e cordiale», secondo quando fatto filtrare, non ha siglato alcun patto e neppure saldato un asse. Zingaretti e Di Maio hanno però condiviso il proposito di «andare avanti», manifestando «la comune volontà di superare la litigiosità e le divisioni». E ciò rappresenterebbe una vera e propria svolta, se il proposito dovesse essere onorato.

Nel breve incontro i due leader hanno analizzato la questione dei numeri, visto che la crisi del M5S con decine di espulsioni in arrivo rischia di far barcollare la maggioranza in Senato dove i voti di scarto sono davvero risicati. E qui Di Maio ha offerto rassicurazioni: nulla da temere, anche chi verrà cacciato per le mancate restituzioni - è stata la tesi del ministro degli Esteri - è terrorizzato dall'ipotesi di andare a elezioni e dunque continuerà a sostenere il governo.

Nessun accenno invece ai temi caldi dello scontro tra 5Stelle e Pd. Il nodo della prescrizione verrà sciolto soltanto martedì (se non dopo, visto che Di Maio sarà in Libia), in occasione del vertice fissato prima della fine dell'anno. E anche la questione delle concessioni autostradali è stata demandata a un summit ad hoc. Zingaretti e il capo grillino si sono confrontati però «sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo». Come dire: la road map della verifica la decidiamo noi.

Giuseppe Conte, in base a ciò che fanno sapere i suoi, «non è rimasto contrariato» dall'esclusione. «E' giusto ed è un bene che gli alleati si parlino e si confrontino», fa sapere chi ha parlato con il premier, «ciò renderà più facile trovare una sintesi e scrivere insieme l'agenda 2023».

Del resto Zingaretti, che ha sentito telefonicamente Conte, non ha avrebbe intenzione di scavalcarlo. «I tempi e i modi della verifica li deciderà il presidente del Consiglio e sarà lui a decidere quando e come farla», sottolineano nel quartier generale dem del Nazareno. I grillini invece narrano di intesa con il Pd su salario minimo e più soldi alla scuola e di «confronto costruttivo» sul sistema elettorale proporzionale con sbarramento al 5%. «Anche Renzi è d'accordo».

Alla tregua dell'Epifania, tutta da verificare in occasione del vertice di martedì su prescrizione e processo penale, e al «rilancio dello spirito di coalizione», il segretario del Pd lavora da giorni. Dal Nazareno fanno sapere che Zingaretti «ha sentito ripetutamente Conte al telefono durante le Feste», venerdì ha cenato con il leader di Leu Roberto Speranza e ha visto il vicesegretario Andrea Orlando per parlare di prescrizione. In più, ha avuto «frequenti telefonate» con il capo delegazione dem Dario Franceschini e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. E, cosa non da poco, sempre venerdì il leader del Pd ha «avuto un colloquio telefonico con Renzi». «I due hanno deciso di vedersi appena l'ex premier rientrerà dalle vacanze dopo l'Epifania», annunciano al Nazareno. Se il faccia dovesse davvero celebrarsi, sarebbe una svolta ulteriore.

Da parte sua Renzi usa toni insolitamente concilianti: «In questi giorni di festa sono tornato a sentirmi con Zingaretti per la prima volta dopo la scissione, lavoriamo insieme con le nostre diverse sensibilità».

Stabilito che le verifica sarà fatta a tappe, prima con incontri separati di Conte con i quattro partiti in modo da raccogliere i desiderata programmatici, poi con una fase «di sintesi delle proposte condivise o meno divisive», infine con vari vertici plenari da celebrarsi dopo le elezioni del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria (vero spartiacque per l'eventuale «rilancio» e avvio della «Fase 2»), Zingaretti ha deciso mettere nero su bianco la proposta programmatica del Pd in un conclave. Lo farà il 13 e il 14 gennaio, quando il leader dem riunirà nell'abbazia San Pastore di Greccio (in provincia di Rieti) ministri, parlamentari, sindaci, etc. «Ma le somme», dicono al Nazareno, «verranno tirare dopo il voto in Emilia Romagna, solo allora si capirà se questo governo potrà andare avanti». In caso di sconfitta, infatti, lo sciogliete le righe sarà decisamente probabile.

Alberto Gentili

