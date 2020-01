La vera priorità per Elisabetta: tutelare l'immagine di William

IL RETROSCENA

LONDRA Se c'è una persona che deve restare al riparo dal pasticciaccio di casa Windsor, questo è William: con un'immagine pubblica impeccabile, una famiglia deliziosa e una moglie inappuntabile, la capacità della monarchia di continuare a sedurre l'opinione pubblica nei decenni a venire è quasi tutta sulle sue spalle.

E quindi tra le mille storie e indiscrezioni circolate in questi giorni, solo una è stata prontamente ritrattata e smentita, ossia quella, pubblicata dal Times citando fonti anonime, secondo cui Meghan e Harry sarebbero stati allontanati dal «comportamento da bullo» del secondo in linea di successione al trono, che le cronache di questi giorni descrivono come furioso. Un articolo «falso» secondo una dichiarazione congiunta che ha visto i due principi, o almeno i loro portavoce, per un istante uniti come un tempo: «Per dei fratelli che tengono così tanto alle questioni che circondano la salute mentale, un uso di questo tipo di un linguaggio infiammatorio è offensivo e potenzialmente dannoso».

I SEMI DELLA RIVALITÀ

Altre indiscrezioni, questa volta positive, hanno attribuito a William frasi da fratello buono e preoccupato, dispiaciuto di non poter più «tenere il braccio intorno alla spalla di Harry» come ha sempre fatto in passato e speranzoso di poter ritrovare un'armonia. Quando negli anni Ottanta i bambini erano piccoli, secondo gli osservatori dell'epoca, la madre Diana non aveva tenuto abbastanza in considerazione il fatto che William sarebbe stato re e Harry no, lasciando forse che dall'ambiguità nascessero anche i semi di una rivalità che non è iniziata con la presunta accoglienza fredda riservata a Meghan la quale in questo frangente avrebbe il pieno sostegno di sua madre Doria, preoccupata da un po' di tempo per la sua tenuta psicologica - e che ha radici lontane.

I britannici non hanno fatto pace con il fatto che quei due ragazzini che seguirono il feretro della madre in mondovisione non siano più uniti come un tempo. Ma se da una parte di Harry in questi giorni si può dire apertamente che il suo comportamento è «disgustoso», come fatto da un ex ufficiale dei Marines di cui il duca di Sussex è capitano generale, William, e insieme a lui Kate, devono restare al di fuori di ogni possibile ombra.

TEMPI DIFFICILI

Anche perché si annunciano tempi difficili, con gli amici della coppia di fuggitivi che dicono che la possibilità di un'intervista televisiva è tutt'altro che remota in caso di disaccordo con Buckingham Palace e che «non sarà gradevole».

