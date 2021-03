Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA La sintesi di Angela Merkel, cancelliera tedesca che ha deciso un severissimo lockdown per Pasqua in Germania, è poco incoraggiante: «Dobbiamo intervenire perché è come se fosse iniziata una nuova pandemia». Ancora: «Siamo di fronte a un aumento esponenziale dei contagi e a una nuova variante molto più letale». Ma la Germania non è l'unico Paese europeo a chiudere. Altri esempi: la Norvegia inasprisce le misure di...