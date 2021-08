Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VALUTAZIONEROMA La Sicilia sfiora di un soffio la zona gialla e tutta l'Italia resta in bianco almeno fino alla fine della prossima settimana. Dall'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, un dato confortante però arriva sull'Rt, che scende ancora e si attesta ad 1,1 mentre la scorsa settimana era ad 1,27. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 agosto era a 1,56). Ma che in generale la...