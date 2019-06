La valanga travolge 4 alpinisti veneti, dispersa una guida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAVENEZIA Travolti da una slavina a 5.300 metri di altitudine, nel nord del Pakistan, mentre andavano ad aprire una nuova via, per arrivare a costruire un centro alpinistico in memoria dell'escursionista veneta Cristina Castagna, morta dieci anni fa in una scalata. Tre vicentini e un trevigiano sono rimasti feriti nel drammatico incidente avvenuto alle prime ore di ieri, che ha coinvolto anche tre pakistani, di cui uno è deceduto (anche se a sera risultava ufficialmente disperso). I sopravvissuti hanno trascorso la notte in alta quota,...