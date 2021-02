IL CASO

MILANO «Vacanza termale in un paesaggio da sogno. Una delizia per occhi, corpo e cuore. Potete raggiungerci nel pieno rispetto del Dpcm». L'annuncio dell'Adler Resort Thermae, immerso nella meravigliosa campagna della provincia di Siena, è la dimostrazione che, se il Covid ha raso al suolo il settore alberghiero, c'è una nicchia che resiste. Quella del turismo termale e curativo. Con le piste da sci deserte e le città d'arte congelate dal divieto di spostarsi da una Regione all'altra, secondo Federalberghi a Roma un hotel su quattro non riprenderà l'attività, a Venezia le presenze sono crollate del 90% e Milano ha perso l'85% del fatturato. La montagna è in ginocchio, in Trentino 700 alberghi non hanno aperto e 12 mila persone sono rimaste senza lavoro. Ma c'è chi non si arrende e per salvare la stagione punta tutto sul pacchetto «trattamenti fisioterapici e cure disponibili».

FANGHI E MASSAGGI

Come spiegano i gestori, l'Adler Thermae è «presidio medico: pertanto è consentito lo spostamento con una prescrizione medica per cure termali di balneoterapia redatta dal proprio medico curante oppure l'autocertificazione per viaggio per motivi di salute con menzione della balneoterapia con finalità preventive e profilattiche, terapie per le quali la struttura è regolarmente autorizzata». Insomma, basta scegliere la zona e trovare l'albergo adatto e con la semplice autocertificazione, o ancora meglio con la prescrizione del medico, è possibile andare in vacanza in un'altra Regione. Il decreto stabilisce infatti che si possano valicare i confini per «comprovati motivi di lavoro, salute o necessità». E qui, appunto, entra in gioco la salute. Basta autocertificare di doversi sottoporre a fanghi e massaggi per il mal di schiena, patologia frequente in epoca di lavoro al tavolo della cucina non proprio ergonomico, ed è possibile trascorrere un fine settimana di relax in albergo.

