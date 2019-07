La Ue salva l'Italia, spread in picchiata «Impegni sul 2020»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEROMA L'Italia rispetta le regole del Patto di stabilità per il 2019 e quindi evita la procedura per debito eccessivo: nella sua riunione di ieri la commissione europea, modificando il parere già espresso il l 5 giugno, ha valutato che non ci sono le condizioni per avviare l'iter che avrebbe portato il nostro Paese nel cosiddetto braccio correttivo. Una svolta ormai attesa, che ha comunque scatenato l'entusiasmo dei mercati finanziari, con spread e rendimenti dei Btp in caduta libera e Piazza Affari che ha concluso con un guadagno...