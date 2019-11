La Ue non boccia la manovra ma l'ok è rimandato a maggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESAMEBRUXELLES Non è chiusa la partita della legge di bilancio 2020 per l'Italia. Nel senso che la Commissione Ue ha rimandato a metà maggio il giudizio definitivo perché «è a rischio di deviazione significativa dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici sia nel 2019 che nel 2020. Non solo: non è previsto rispetterà la regola di riduzione del debito in entrambi gli anni. Ma dato che le decisioni comunitarie sui bilanci pubblici possono essere prese solo sulla base dei dati chiusi, occorre aspettare la primavera per vedere come...