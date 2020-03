IL CASO

ISTANBUL Un muro di gas lacrimogeni e getti d'acqua per respingere l'avanzata verso il confine greco dei migranti, che rispondono con una sassaiola. In mezzo ai campi turchi dove si disperdono le migliaia di persone accalcate alla frontiera d'Europa si scatena il caos, tra urla e rumori di spari. Secondo Ankara, ci sono anche «proiettili veri» tra quelli impiegati dalle guardie di confine di Atene. Almeno in sei rimangono feriti. Uno di loro, colpito al torace, muore poco dopo in ospedale. Ma il governo greco «nega categoricamente» e accusa la Turchia di aver sparato lacrimogeni contro i suoi agenti.

Al sesto giorno di accampamento, tra i migranti cui Recep Tayyip Erdogan ha «aperto le porte» dell'Ue crescono stanchezza ed esasperazione. Per loro il passaggio promesso resta una chimera, mentre si disperdono sempre più lungo i confini con Grecia e Bulgaria, in cerca di vie inesplorate e non sorvegliate. Secondo Ankara sono ormai 135 mila, la Grecia conferma finora 24 mila tentativi falliti di attraversamento. In cerca di una soluzione alla nuova crisi migratoria, dopo la tappa di ieri al confine greco, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha raggiunto ad Ankara l'Alto rappresentante Josep Borrell per incontrare Erdogan. Che ancora una volta ha ribadito le sue richieste: «Se i Paesi europei vogliono risolvere la questione, devono sostenere gli sforzi della Turchia per soluzioni politiche e umanitarie in Siria», dove vuole creare una zona cuscinetto per ospitare i rifugiati, oltre ai 3,6 milioni che già accoglie.

Ma di fronte al «ricatto», «l'Ue e i suoi Stati membri - avverte il consiglio straordinario degli affari interni Ue - restano determinati a proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione europea. Gli attraversamenti illegali non saranno tollerati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA