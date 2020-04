L'OMICIDIO

MILANO Si è presentato alla caserma dei carabinieri in piena notte, ha citofonato e ha confessato: «Ho ucciso mia moglie». Le ha sparato alla testa con un fucile a pompa mentre dormiva, distesa a letto e in pigiama: voleva punirla per la fine della loro relazione che durava da nove anni e la morte gli è sembrata un contrappasso adeguato. E lo ha fatto nel modo più brutale possibile: un colpo alla tempia che non ha lasciato scampo alla sua ex compagna, alla quale dava il tormento per riannodare i fili di un rapporto ormai finito. La convivenza da coronavirus ha dato all'assassino l'illusione che la storia potesse rinascere, quando ha capito che non era così l'ha uccisa.

IL FUCILE DELLA VITTIMA

Alessandra Cità, 47 anni, era nata in Sicilia ma da diversi anni si è trasferita a Milano dove aveva trovato un lavoro all'Atm, l'azienda di trasporti pubblici: guidava il tram e i colleghi la ricordano molto attenta e scrupolosa quando saliva sul suo mezzo, ma sempre gentile e di buon umore. Il killer si chiama Antonio Vena, coetaneo della vittima e originario di Gangi (Palermo), dipendente di una ditta di serramenti in provincia di Bolzano. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il fucile era di proprietà della donna, titolare di porto d'armi per uso sportivo. Dopo il delitto, avvenuto intorno alle due di notte di sabato nell'appartamento di Alessandra Cità ad Albignano, frazione di Truccazzano, nell'hinterland milanese, l'uomo è andato a costituirsi alla caserma dei carabinieri di Cassano d'Adda. «Voleva lasciarmi, l'ho ammazzata», ha detto in lacrime durante l'interrogatorio durato oltre quattro ore e mezza davanti al pm di Milano Giovanni Tarzia. In passato Vena è già stato denunciato due volte per violenza, dalla donna con cui all'epoca era sposato. I fatti risalgono al 2009 e al 2012 a Chiusa, in Alto Adige, dove i due vivevano. Nel 2012, secondo la denuncia, Vena ha inseguito la donna in macchina e l'ha tamponata fino a farla uscire di strada. La coppia si è poi separata e l'uomo ha voltato pagine con un'altra relazione. Appassionato di rally e motori, Vena trascorreva tutta la settimana a Bolzano e tornava nel fine settimana in Lombardia ma, a causa dell'emergenza coronavirus, era in ferie forzate. Così da circa quindici giorni viveva nell'appartamento insieme ad Alessandra, che lo aveva ospitato in casa sua.

PREMEDITAZIONE

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori i due, coetanei, si conoscevano da molto tempo. Avevano iniziato una relazione sentimentale circa nove anni fa: negli ultimi tempi, lui macinava chilometri da dal Trentino Alto-Adige ad Albignano per passare con Alessandra il week end. Ma la convivenza forzata ha esasperato i rapporti di coppia. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di amici e vicini di casa, nelle ultime settimane la donna era infastidita dall'insistenza dell'ex compagno, che non accettava la fine della loro storia. Vena è stato fermato e portato nel carcere San Vittore con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato, andrà accertato se Antonio abbia meditato da tempo di uccidere Alessandra. Chi lavorava con lei ogni giorno all'Atm, incrociandosi nei turni, non si dà pace e ha per lei pensieri di affetto: «Sconcertata, delusa e arrabbiata. Il femminicidio è qualcosa che riguarda tutti noi, uomini e donne, ogni tanto ci riguarda un po' più da vicino. Riposa in pace cara collega», è uno dei messaggi sulla sua pagina Facebook. «Buon viaggio Alessandra, dai tuoi colleghi e dai tantissimi utenti che hai accompagnato in questi anni. Che la terra ti sia lieve. Sono profondamente scossa», è un altro post. E scrive Romina: «Sono senza parole Ale...Voglio ricordare la tua risata contagiosa e la tua infinita bontà».

Claudia Guasco

