La tregua regge anche grazie agli Usa Il giallo del cargo italiano sequestrato

LA GIORNATA

ROMA È una tregua armata e fragile quella annunciata, ma a quanto pare nella sostanza osservata, dalle forze del premier libico tripolino Al Serraj e da quelle del feldmaresciallo di Bengasi, Haftar. Un cessate il fuoco favorito da Russia e Turchia, e sottotraccia dagli americani che proprio a Roma hanno incontrato nei giorni scorsi Haftar. Una tregua che però riserva un giallo di diverse ore circa un cargo italiano diretto al porto di Misurata (controllato dal governo di concordia nazionale di Al Serraj) e dirottato da unità della Marina di Haftar a Bengasi, per svuotare qui la sua stiva di automobili usate. Un segnale all'Italia perché eviti la tentazione di fornire materiali al governo di Al Serraj? O forse il semplice effetto del divieto di attracco nei porti di Misurata e Khoms, a settentrione del Golfo di Sirte, una sorta di blocco navale attivato da Haftar contro i suoi nemici tripolini.

L'ARMATORE

L'armatore Grimaldi getta acqua sul fuoco e nega che la nave, una car carrier, sia stata sequestrata e forse neppure dirottata, nel qual caso tecnicamente si tratterebbe di un atto di pirateria (essendo il governo di Haftar non riconosciuto dall'Italia e dalla comunità internazionale). E mentre il cancelliere tedesco Angela Merkel vola a Mosca da Vladimir Putin, il libico Serraj a Istanbul dal suo grande sponsor Erdogan, e gli emissari del Parlamento pro-Haftar di Tobruk in Egitto e a Mosca, gli occhi degli osservatori internazionali sono tutti puntati sul terreno, sul campo di battaglia, per contare le violazioni del cessate il fuoco e capire se siano code e residui fisiologici dello scontro, isolate provocazioni, oppure deliberati tentativi di tenere alta la tensione o inizi di rottura della tregua. Il primo allarme arriva dalle forze armate a protezione della capitale, Tripoli. Il portavoce dell'operazione Vulcano di rabbia del governo di Serraj, Mohamed Gnounou, sulla pagina facebook dell'esercito tripolino denuncia un morto, «il primo martire sul fronte di Ain Zara, apparteneva alla zona militare ovest ed è stato colpito dall'antiaerea delle milizie del criminale di guerra si legge il ribelle Haftar». Altre fonti parlano di scontri lungo gli assi di Salah El Din e, ancora, Ain Zara a sud di Tripoli, mentre sul fronte opposto, la Brigata 128 dell'esercito nazionale libico (LNA) di Haftar fa sapere di aver abbattuto un drone turco armato della GNA pro-Serraj.

I NUMERI

In totale, stando al comandante della regione militare occidentale delle forze di Bengasi, i tripolini avrebbero compiuto ieri «30 violazioni minori del coprifuoco e 8 maggiori», in più sarebbe arrivato un nuovo gruppo di «terroristi siriani a Misurata, dislocati su due fronti a sud di Tripoli». Si tratterebbe di miliziani che in Siria hanno combattuto al fianco dei turchi contro i curdi. Ciononostante, i militari a difesa della capitale segnalavano a metà giornata una situazione di «calma in prima linea», con l'eccezione di episodi a Salaheddin e Wadi Rabie pochi minuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.

LA TENSIONE

A movimentare la giornata c'è stato proprio il fermo della nave cargo italiana Grande Baltimora. Nel primo pomeriggio un ufficiale dell'LNA, Ali Sabit, alla agenzia di stampa russa Sputnik ha detto che il sequestro è avvenuto al largo di Misurata e che la nave, costretta a modificare la sua rotta, è stata scortata a Bengasi e «sono attualmente in corso gli interrogatori dell'equipaggio e una perquisizione sul cargo». Nel pomeriggio però le operazioni di scarico si sarebbero svolte regolarmente, grazie alla presenza a Bengasi di un ufficio della stessa compagnia Mayar Libya presente a Misurata. «Nessun problema», precisa Paul Kyprianou, responsabile delle relazioni esterne della Grimaldi Lines. «La Grande Baltimora sta operando normalmente nei porti della Libia. La nave ha fatto normalmente scalo a Misurata e Bengasi dove sta procedendo allo scarico della merce. Finite le operazioni, riprenderà la rotta come da programma verso il Mediterraneo orientale con scalo in Turchia».

Marco Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA