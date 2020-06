LA TRATTATIVA

VENEZIA Quando riapriranno le scuole? Non si sa. Come riapriranno? L'ipotesi di utilizzare barriere di plexiglass è stato bocciato dallo stesso ministro all'Istruzione Lucia Azzolina: «Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero - ha scritto Azzolina su Fb - ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera quanto meno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere». E dunque, per una volta, Governo e Regioni possono dirsi d'accordo.

«Le aule non possono diventare delle sale da call center», aveva detto in mattinata il governatore del Veneto, Luca Zaia: «Così come è avvenuto in precedenza per bar, ristoranti e spiagge con le distanze sociali e l'utilizzo delle mascherine, possiamo mettere in sicurezza i ragazzi, in una Fase 2' di convivenza con il virus con bassi contagi. Anche perché - ha aggiunto il presidente della Regione - se invece in autunno arriva un'ondata importante come quella dello scorso marzo, altro che barriere in plexiglass, non c'è altro da fare che chiudere le scuole e tutto il resto». Dopodiché resta l'incognita della data della ripresa delle lezioni: «Se le date sono quelle che stanno circolando - ha detto Zaia - vuol dire che per avere l'inizio dell'insegnamento dopo le elezioni la prima campanella suonerà a fine settembre, o a inizio ottobre: cioè quasi sette mesi di fermo scolastico. Non mi sembra normale».

Sul tema è intervenuto anche il senatore Antonio De Poli (Udc) che ha rivolto un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte «affinché si possano stanziare risorse straordinarie per una ripartenza ordinata e programmata del nuovo anno scolastico».

CARTE BOLLATE

Per quanto riguarda il corso di laurea in Medicina e Chirurgia previsto a Treviso e impugnato dal Governo (ma la formalizzazione ancora non c'è stata anche perché c'è tempo fino al 16 giugno), Zaia ha detto di aver parlato in mattinata con il ministro alla Salute Speranza: «Sono fiducioso in un dialogo costruttivo, ho già parlato anche con i ministri Gualtieri e Boccia. Ora tocca alla politica riparare i danni fatti dalla burocrazia. La Regione ha dato le risposte che doveva, spero quindi si arrivi ad una soluzione, ma se il governo insisterà sull'impegnativa ricorreremo alla Corte Costituzionale».

IL SUEM

Zaia ha poi lasciato i microfoni al dottor Paolo Rosi, direttore del 118 veneziano e coordinatore del 118 veneto. Impressionante la mole di lavoro per il Suem: se nel 2019 c'erano state 50mila chiamate al Suem, quest'anno nello stesso mese ce ne sono state 75mila, ma le missioni, cioè le uscite delle ambulanze, sono scese da 50mila a 40mila. «Circa 200 persone al giorno che hanno chiamato il 118 sono state prese in carico da altri servizi e non dal pronto soccorso ospedaliero e questo è stato fondamentale - ha spiegato il dottor Rosi - perché non sempre l'ospedalizzazione è la risposta migliore. Abbiamo lavorato molto con i medici di medicina generale e con il territorio». Il segreto del 118 veneto? «Siamo sempre stati un passo avanti rispetto al virus».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA