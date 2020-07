LA TRATTATIVA

VENEZIA L'autonomia del Veneto ancora non c'è, malgrado i mille giorni di attesa. Ma ci sarà e in tempi rapidi, ha ribadito ieri il ministro Francesco Boccia: «Dopo l'esperienza del Covid-19, definire i Lep è un passaggio obbligato e il Parlamento avrà l'ultima parola, ma su tutte le altre materie un immediato e maggiore decentramento diventa inevitabile». I venetisti hanno però esaurito la pazienza e stamattina celebreranno a Venezia il funerale della riforma.

LA CONVOCAZIONE

Più che il Governo, la provocazione mette nel mirino la Regione. In questi giorni il presidente Luca Zaia ha ostentato fiducia: «Continuiamo a lavorare, a sentire il ministro Boccia la ripresa della procedura è questione di ore e per noi tutti gli istanti sono buoni, anche perché la bozza è scritta». Una convocazione in effetti c'è: il titolare degli Affari Regionali ha fissato per il 22 luglio a Roma la seduta della commissione di esperti di cui fanno parte anche Mario Bertolissi, capo della delegazione trattante del Veneto, e Roberto Maroni, già governatore della Lombardia. Sul punto a Venezia serpeggia un moderato ottimismo: nell'ultimo incontro, gli esperti nominati da Zaia hanno analizzato il comportamento tenuto dal Governo durante la gestione dell'emergenza sanitaria, rilevando nei fatti un'oggettiva attribuzione di autonomia e responsabilità nell'organizzazione e nella spesa, mentre nella trattativa i ministeri coinvolti erano stati molto più trattenuti.

IL TERRITORIO

Sul tema il ministro Boccia ha fatto una puntualizzazione: «L'esperienza di questi mesi ci ha ancora più convinti che su salute, scuola, trasporto, assistenza deve essere lo Stato a garantire l'universalità delle prestazioni». Ecco quindi il passaggio sui Livelli essenziali da portare in Parlamento, ma con una promessa: «Sull'autonomia, che come ci ricorda il presidente della Repubblica quando è sussidiarietà rafforza l'unità nazionale, stiamo andando avanti insieme a presidenti di Regione, sindaci metropolitani, Comuni e tutte le autonomie locali». Perché «sindaci e governatori ha sottolineato l'esponente del Partito Democratico sono a tutti gli effetti rappresentanti dello Stato con una profonda conoscenza del territorio su cui operano».

LE EPIGRAFI

Rassicurazioni che però non bastano al Partito dei Veneti, a leggere le epigrafi affisse in vista della manifestazione che si terrà alle 10 davanti alla stazione di Santa Lucia: «L'autonomia è morta (quella della Lega e di Zaia). Ne danno il triste annuncio i 2.273.985 veneti, illusi da entro primavera, poi entro estate e infine entro fine anno. Saranno assenti ai funerali per imbarazzo coloro che hanno barattato il reddito di cittadinanza con la madre di tutte le battaglie». (a.pe.)

