LA TRATTATIVA

ROMA Riapriranno quasi tutte dal 15 giugno, le frontiere dei paesi Schengen. E lo faranno anche nei confronti dell'Italia: Francia, Germania, Grecia, Slovenia, hanno annunciato che non ci saranno limitazioni. È venuto direttamente nel nostro paese a dirlo, il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian, che ha scelto Roma come prima missione dopo il lockdown. Ha incontrato il ministro Luigi Di Maio e, insieme hanno concordato, che «serve un buon coordinamento a livello europeo», proprio riguardo al calendario delle riaperture. Le Drian ha anche proposto al collega italiano di organizzare un 3+1, un incontro con il ministro tedesco Josef Maas e con l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Joseph Borrell.

IL BLOCCO

Resta tesa, invece, la situazione con l'Austria che ha annunciato di essere pronta a riaprire i confini a tutti i paesi vicini, tranne che all'Italia, a partire dal 5 giugno. Il ministro della Sanità di Vienna, Rudolf Anschober, ha precisato di non escludere la possibilità di una riapertura al nostro paese da metà giugno, quando la stessa cosa dovrebbe avvenire in tutti gli Stati Ue. «Una differenziazione su base regionale sembra un'opzione praticabile», ha ribadito il ministro, precisando che sono in corso contatti con il governo di Roma. Ma proprio da Roma queste decisioni hanno provocato la dura reazione da parte del premier Giuseppe Conte e del ministro Di Maio. I cittadini di Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca saranno liberi di viaggiare senza controlli «come prima del coronavirus», ha annunciato il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, per il quale «i dati non lo consentono invece con l'Italia». Affermazione appena temperata dalla precisazione che «non è una decisione contro l'Italia» e che il governo austriaco effettuerà una nuova valutazione la prossima settimana. «Sono decisioni discriminatorie che non ritengo accettabili», è stata la risposta del presidente del Consiglio che si è chiesto se l'Italia paradossalmente si trovi a «pagare il prezzo di una grande trasparenza» mostrata sulla pandemia.

E dall'Unione europea è arrivata invece una salomonica dichiarazione che si astiene dall'entrare nel merito delle «misure prese dai singoli Stati» ma ricorda, in base alle proprie linee guida, «il principio molto importante della non discriminazione basato sulla nazionalità».

LA REAZIONE

«Gli individualismi violano lo spirito comunitario e danneggiano l'Europa e il mercato unico», è stata la reazione a caldo di Di Maio, fiducioso, comunque, in una prossima evoluzione positiva. Il titolare della Farnesina ha sentito l'omologo austriaco registrando «la disponibilità a far confrontare i nostri ministeri della Salute sui dati epidemiologici», che per l'Italia sono «migliori» di altre aree d'Europa. La decisione di Vienna insomma - ha aggiunto -, «non è definitiva».

La scelta dell'Italia di anticipare l'apertura dei confini interni al 3 giugno, mentre gli altri paesi aspetteranno la metà del mese, ha comunque creato i primi disordini al confine francese di Mentone, in Costa Azzurra. «Abbiamo una situazione alquanto complessa - ha affermato la polizia del posto -, c'è una riapertura totale dei confini italiani ma la situazione non è identica da parte francese». Così, nelle prime ore del mattino, più persone hanno cercato di entrare. Ma gli accessi erano possibili solo per i lavoratori in possesso di un regolare contratto e di autocertificazione. «I controlli - hanno avvertito le autorità locali - saranno mantenuti fino alla riapertura del confine francese, che potrebbe avvenire a breve».

Cristiana Mangani

