LA TRATTATIVAROMA Nell'ultimo mese, Giancarlo Giorgetti, se l'era cavata sempre con un dribbling. Prima aveva detto di non essere adatto al ruolo di commissario europeo, poi di non essere interessato. Adesso, per la prima volta, il braccio destro di Matteo Salvini invece abbassa la guardia. A precisa domanda su un suo ruolo nella Commissione di Bruxelles mette a verbale: «Faccio quello che serve, la mia storia è questa qua. Io non sono quello che comanda: ciò che mi chiedono, faccio».E, appunto, il capo della Lega appare deciso a spedire...