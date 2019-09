La trattativa con l'Europa e il nodo ricollocamenti: «Meccanismo automatico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESAROMA L'accordo al quale punta l'Italia, che ha già incassato concreti segnali positivi dalla Germania e dalla Francia, consiste nella redistribuzione dei migranti in alcuni paesi europei attraverso quote e criteri da stabilire. Il patto dovrebbe coinvolgere Malta, Grecia, Lussemburgo, Spagna, Italia, ed estendersi a quanti altri vogliano aderire. La novità principale riguarda i migranti economici, finora esclusi da qualunque intesa. Berlino e Parigi dovrebbero prendere in carico il 25% ciascuno dei migranti in arrivo. Ma dalla...