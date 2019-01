La trattativa con l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NEGOZIATOLONDRA Le porte della dirigenza laburista le rimarranno sbarrate fino a quando la premier britannica non escluderà il rischio di no deal dal ventaglio, ancora assai ampio, delle Brexit possibili: non tutti sono d'accordo nel partito, ma è quanto deciso dal leader Jeremy Corbyn, inamovibile. Per il resto l'invito rivolto dalla premier Theresa May ai parlamentari di tutti gli schieramenti di incontrarsi per trovare una piattaforma in grado di ottenere una maggioranza sta procedendo, con l'obiettivo di arrivare alla presentazione di...