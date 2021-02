LA POLEMICA

ROMA FdI presenta un emendamento al Milleroproghe e spacca la maggioranza alla Camera. La proposta di modifica di Delmastro, che cancellava la riforma Bonafede della prescirizione è stata bocciata con i voti di Pd e M5S, mentre Lega, FI e IV si sono astenute (Azione di Enrico Costa non ha partecipato).

La decisione di azzurri e Carroccio ha irritato Fratelli d'Italia ma anche grillini e dem che si aspettavano una compattezza sul tema della giustizia. Arrivano dunque le prime grane per la maggioranza, che deve anche sbrogliare la partita dei sottosegretari.

LE POSIZIONI

L'ordine del giorno preparato dal Guardasigilli Cartabia nel quale si propone di affrontare la questione della prescrizione nella riforma del processo penale trova il consenso di tutte le forze politiche che appoggiano il premier Draghi. La volontà è quella di accelerare sulle riforme, anche su quella riguardante il processo civile al Senato. Ma la trappola di FdI, dopo che gli emendamenti sulla prescrizione erano stati ritirati o non votati in Commissione, divide soprattutto il centrodestra. Meloni si pone all'opposizione (e in Vigilanza reclama lo spazio in tv), ritiene che Draghi agisca in continuità con Conte. «FI e Lega se si appiattiscono sull'esecutivo ci lasciano davanti un'autostrada», rimarca un esponente di FdI. «Astenendosi sulla riforma della prescrizione osserva un big del Pd FI e Lega fanno capire di fidarsi del ministro ma non troppo. Diciamo che non è il modo giusto per partire». «Non è una bella prova di fiducia», dicono pure da M5S.

Il Movimento ha avuto rassicurazioni sul fatto che non ci saranno fughe in avanti e, infatti, anche Iv non rompe il patto. «L'intendimento del governo - ha aggiunto D'Incà - è di trovare una sintesi positiva sulla questione della prescrizione» in tempi rapidi, «ed è evidente che la sede appropriata su cui dibattere un tema così importante e delicato, a meno di una settimana dall'ottenimento della fiducia alla Camere, non sia un emendamento al decreto legge del Milleproroghe». Nei prossimi giorni il ministro della Giustizia inizierà delle interlocuzioni con i partiti per valutare il da farsi. L'obiettivo è arrivare a velocizzare i tempi dei processi e responsabilizzare così la magistratura.

LA PARTITA

Occorrerà nel frattempo velocizzare l'iter del completamento della squadra di governo, considerato che ieri in Cdm non è arrivata alcuna fumata bianca. Le forze politiche hanno inviato al presidente del Consiglio una rosa di nomi ma è caos soprattutto nel Movimento 5 stelle alle prese con la guerra' interna dopo la scissione sul sì alla fiducia a Draghi. Per i pentastellati sono previsti una decina di posti, tra conferme per gli uscenti (Castelli e Buffagni in primis) e new entry.

Emilio Pucci

