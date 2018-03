CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGICA SCOPERTAVENEZIA Lo hanno trovato mummificato in casa, steso su una brandina in mezzo a un letamaio, tra alimenti scaduti, carte, sporcizia di ogni genere e giornali appesi sui muri. Sette anni, a quanto pare, sono passati dalla morte del professor Lelio Baschetti, classe 1943, originario di Rimini e con una carriera di insegnamento a Treviso e a Venezia. Proprio a Venezia Baschetti viveva, da solo, in una casa di due piani in calle del Cristo a Santa Marta, zona più vicina al porto che al cuore della città storica. Le ultime...