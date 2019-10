LA TRAGEDIA VITTORIO VENETO «Stai tranquillo. Non ti lascerò solo con

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAVITTORIO VENETO «Stai tranquillo. Non ti lascerò solo con i bambini». Si sforzava di sorridere, Marie Louise. Ha cercato fino all'ultimo di dare forza a tutti. Perchè aveva un grande impegno da portare a termine e un ultimo dono per i suoi cari: la quinta maternità. Alle 22 di sabato scorso, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Ca' Foncello di Treviso è nato suo figlio. Ma lei non è riuscita neppure a risvegliarsi. E poco dopo la mezzanotte ha chiuso per sempre gli occhi, a 39 anni. E' l'ennesima mamma che vola in...