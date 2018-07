CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIA VERONA Solo pochi giorni fa aveva postato il trailer dell'ultima spedizione della sua associazione, la Slackline Bologna, mentre affrontava come un funambolo dell'aria quello stesso strapiombo dei Denti della Sega, a cavallo tra le province di Verona e Trento, dove l'altra sera ha perso la vita.LA FETTUCCIA«Le giornate, quelle belle» aveva scritto Matteo Pancaldi, 28 anni, nato a Spilamberto (Modena) e residente nel capoluogo emiliano, a commento del video in cui sfidava il vuoto in equilibrio su una sottile fettuccia, circondato...