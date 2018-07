CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVERONA Le avevano tagliato luce e acqua di casa, a causa dei mancati pagamenti. Poi basta. Nessuno l'aveva cercata, non c'è stata persona, o istituzione, a cui sia importato capire perché di lei, Cristina Frattini, 60 anni, non si sapesse più niente da un anno e mezzo. L'altra sera i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere, mummificato sul letto dell'appartamento in via Tunisi, a Verona. Morta da almeno 18 mesi, secondo le stime degli investigatori, forse da due anni.Abitava al piano terra di una casa popolare...