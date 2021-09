Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAVERONA Il sogno rosa di Andrea Conti si è infranto contro un'auto. Il famoso handbiker di Cerro Veronese, paese natale di un altro grande campione di ciclismo come Damiano Cunego, ha perso la vita ieri dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente stradale mentre si stava allenando con l'obiettivo di vincere il Giro d'Italia di Handbike. Aveva un obiettivo molto importante Andrea, quello di riconfermarsi in maglia rosa,...