CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIA VENEZIA Una maledetta bravata, come tante ne fanno i ragazzini di quell'età. Questo doveva essere: il gioco dell'essere grandi, amplificato da quell'aura di proibito che contribuisce a far salire l'adrenalina, linfa vitale, nella stragrande maggioranza dei casi, per un adolescente. Non è andata così. L'asticella del rischio si alza, il gioco si trasforma pericolo, e le probabilità di un epilogo tragico aumentano in modo direttamente proporzionale. Cristiano Lucchini, veneziano, è morto ad appena 13 anni, schiacciato dal...