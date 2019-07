CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIA VENEZIA Prima ancora di essere sentito in procura come indagato per omicidio colposo per la morte della figlia, Roberto Piva, 46 anni, scrive una mail alla Capitaneria di Porto di Venezia in cui annunciando di rimanere «a vostra completa disposizione» si assume la totale «responsabilità» di quanto successo. E quindi della morte di Cecilia, 12 anni, travolta dall'elica della sua barca mentre, domenica scorsa, verso le 17.45, tornava da una giornata in laguna assieme al fratello quattordicenne e alla compagna del padre. LA...