LA TRAGEDIA VENEZIA Le due feste, i controlli della polizia, l'hashish e l'alcol,

LA TRAGEDIAVENEZIA Le due feste, i controlli della polizia, l'hashish e l'alcol, la patente ritirata e, infine, lo schianto fatale. Sintetizzarla in poche parole è quasi impossibile, ma la sequenza della lunga e tragica notte di Halloween tra Castelfranco e Jesolo, è esattamente questa. A perdere la vita, una 18enne di San Floriano, Giulia Zandarin, mentre il suo fidanzato, Alberto Antonello, 19, è ricoverato in ospedale a Mestre in gravissime condizioni. Ieri mattina, alle 8, il giovane ha perso il controllo della sua Mercedes, finendo...