LA TRAGEDIAVENEZIA Era da alcuni giorni in ferie con la famiglia in Istria. Lara Lupinc, 46 anni, residente a Opicina (Ts), ma domiciliata a Marcon (Ve), sposata e con due figlie di 8 e 10 anni, appassionata di bicicletta, è morta travolta da un'auto mentre era in vacanza nella zona di Parenzo. L'altro ieri, mentre stava percorrendo in bici la strada che da Visinada conduce a Villanova, è stata toccata da una prima auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un altro mezzo che non è riuscito ad...