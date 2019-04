CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIA VENEZIA Era considerata la regina incontrastata dei matrimoni a Venezia e una delle wedding planner per l'Italia più quotate a livello internazionale.Bella donna, sempre curata ed elegante, con un sorriso che sapeva conquistare tutti, Eleonora Rioda, è stata trovata senza vita nella sua abitazione alla Giudecca. In quell'isola era cresciuta e aveva continuato a mantenere la residenza nonostante gli impegni la portassero frequentemente in giro per l'Italia e altri Paesi. IL SORRISO SPENTOAveva 35 anni, un cagnolino e tante cose...