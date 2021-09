Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIATRAMONTI DI SOPRA (PN) E' precipitata in un dirupo dal sentiero che stava percorrendo, davanti agli occhi del figlio. Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di ieri a Tramonti di Sopra. Una donna di 59 anni, Cinzia Pizzo, residente a Spresiano, ma originaria di Villadose (Rovigo), è morta in una tragica caduta avvenuta lungo il percorso che dalle famose Pozze smeraldine conduce alla diga del lago di Cà Zul. In realtà, il...