Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIATOLMEZZO Il mondo dell'alpinismo friulano è in lutto per la scomparsa di Giovanni Anziutti, nome noto nel panorama del Club Alpino Italiano e della letteratura dedicata alle vette alpine. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di ieri in un canalone sopra Cima Giaf, sulle Dolomiti Friulane, tra i comuni di Forni di Sopra e Domegge di Cadore, al confine tra Friuli e Veneto. È stata la rottura dell'ancoraggio...