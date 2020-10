LA TRAGEDIA

TERNI L'ultima traccia è un puntino su google maps. È quello il luogo in cui Francesco Gnucci, 21 anni e Maria Chiara Previtali, 18, tutti e due di Amelia, in provincia di Terni, incontrano a Roma uno spacciatore per comprare due dosi di eroina. È venerdì scorso, Maria Chiara è una ragazza bellissima e compie 18 anni. Fino a pochi mesi prima era un'atleta di Kung Fu con tante medaglie d'oro al collo e insegnava ai bambini le arti marziali. Stava con le amiche, e aveva passato il lockdown insieme a loro a distanza: in una chat ogni giorno sceglievano di fare la stessa cosa alla stessa ora, - vedere un film, postare una foto - per sentirsi come se fossero insieme.

Cosa sia successo nella vita di questa ragazza da giugno in poi, da farla diventare un'altra, non se lo riesce a spiegare nessuno. Il padre, sulla bara della figlia, urlerà «È colpa di quel ragazzo, me l'ha cambiata». Cosa sia successo per farle scegliere come regalo di compleanno una dose di eroina - e, quindi, la sfida con la morte - resterà imponderabile per sempre. Perché Maria Chiara ha vissuto un giorno solo dei suoi 18 anni, è morta dopo essersi fatta il primo buco nel letto con il suo fidanzato, Francesco, appunto, che con la droga aveva più dimestichezza - era stato segnalato più volte come assuntore in Prefettura - e che, infatti, da quella notte di sballo si è risvegliato vivo.

LA FAMIGLIA

Una tragedia insopportabile. Per la famiglia, piegata in due dallo strazio e anche per due comunità, quella di Amelia e quella di Terni, colpite con violenza da questo dramma e da quello accaduto pochi mesi prima, in luglio, quando morirono due amici, Flavio e Gianluca, 16 e 15 anni, anche loro uccisi dalla droga. E uno sceneggiatore affermato non avrebbe potuto scrivere un testo più amaro. Maria Chiara frequentava a Terni lo stesso liceo di Flavio. Il padre della ragazza è impegnato alla comunità Incontro di Amelia: ogni giorno cerca di strappare alla droga le vite dei ragazzi che si affidano a lui ma non ce l'ha fatta a salvare quella della figlia.

Il padre di Francesco è in pensione, ma apparteneva alle forze dell'ordine e tutta la vita ha lavorato per rispettare e far rispettare le regole e, ora, si ritrova anche dentro un dramma del genere. Ieri il procuratore del tribunale di Terni Alberto Liguori, ha invitato a non tirare conclusioni troppo in fretta. L'avvocato della famiglia di Maria Chiara, Manlio Morcella, ha spiegato che si impegnerà per contribuire a una ricostruzione puntuale e rigorosa di tutto quello che è successo.

Per ora Francesco Gnucci è indagato per omissione di soccorso perchè secondo i carabinieri che stanno conducendo le indagini e il pm Camilla Coraggio, è passato troppo tempo tra la scoperta della morte della ragazza e l'allarme al 118. E ci sono altri punti interrogativi: chi le aveva messo una fiala di Narcan nello zaino e perchè non l'ha usata? La ragazza stava male dal pomeriggio, anche durante un aperitivo con gli amici. Perchè nessuno l'ha portata in ospedale? Le stesse domande senza risposta anche per la morte di Flavio e Gianluca.

Nicoletta Gigli

Vanna Ugolini

