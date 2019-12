LA TRAGEDIA

TERAMO Tre appassionati di montagna morti durante le feste di Natale. Sale a sette il tragico bilancio di vittime in Abruzzo in meno di meno di mese. Ieri mattina sono stati trovati i corpi di due giovani cugini di Corfinio, paese in provincia dell'Aquila. Erano esperti alpinisti Andrea Antonucci, ingegnere meccanico di 28 anni, e Ryszard Barone, 25, iscritto a Fisioterapia, uccisi dalla neve mentre stavano scalando, con altri due amici, la vetta orientale del Gran Sasso. Come Franca Di Donato, 49 anni, di Roseto degli Abruzzi, travolta da una slavina a Natale e trovata ieri senza vita. I tre erano partiti per seguire la loro passione fatta di sfide e paesaggi mozzafiato.

I DUE CUGINI

Andrea, che lavorava fuori Abruzzo e aveva avuto anche un'esperienza in Ferrari, e Ryszard, appena tornato da un viaggio di sei mesi in Australia, si sono ritrovati a Corfinio e hanno deciso di partire per un escursione in montagna. Con loro anche due altri scalatori esperti. La notte al rifugio Franchetti e ieri mattina la scalata in conserva, come si dice in gergo, cioè in due legati da una corda l'uno all'altro, a pendolo. I due cugini procedevano insieme a 2.600 metri quando sono precipitati per mille metri in località Vallone delle Cornacchie. Forse il cedimento di una lastra di ghiaccio, oppure uno dei due è scivolato tirando giù l'altro o - l'ipotesi più accredita - una slavina. «Ci siamo girati e li abbiamo visti sparire» avrebbero detto i due amici sotto choc. Tra i sopravvissuti, c'è Matteo Alberto Bernetti, 25 anni, rimasto leggermente ferito, che fu tra i primi soccorritori di Rigopiano. «Ho sentito Matteo e mi ha parlato di una valanga, lo ha visti scomparire» dice Luigi Piccirilli della protezione civile di Avezzano. «Sul posto c'era la neve mossa e anche tanta neve ventata - spiega Gino Perini, capostazione responsabile dell'area di Prati di Tivo del Soccorso Alpino - i due alpinisti erano legati e ben attrezzati. Purtroppo questa è la montagna. Non ci sono i semafori». «Due bravissimi ragazzi» dice il sindaco di Corfinio, Massimo Colangelo che ha proclamato il lutto cittadino. Stessa tragica fine per Franca Di Donato, nata a Isola Gran Sasso, ma da tempo residente a Roseto degli Abruzzi. Veniva da una famiglia numerosa con 12 figli, era uno spirito libero, viveva in un camper, lo chiamava «la mia casa viaggiante». La mattina di Natale telefona al compagno: «Vado in cima, c'è il sole, è una bella giornata, voglio scattare foto». Voleva salire in vetta, al Corno Grande. Era esperta, gli amici la chiamavano la «Stella Alpina del Gran Sasso». Non ha dato più notizie. Il ritrovamento è avvenuto a Vallone dei Ginepri (2.500 metri di quota), dopo una notte di ricerche, supportate anche dall'elicottero dell'Aeronautica Militare. «C'è stato uno scivolamento nevoso, una piccola slavina» dice un soccorritore.

LE ALTRE VITTIME

La prima domenica di dicembre c'erano stati un morto sul Gran Sasso, altri due sulla Maiella e un maresciallo disperso. A perdere la vita quattro esperti escursionisti. Sul Gran Sasso, in un canalone del Monte Camicia, venne trovato morto Matteo Martellini, 37enne di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Nel pomeriggio, a Caramanico, la seconda tragedia, costata la vita a due amici: Gianpiero Brasile, 58enne dermatologo originario di Lanciano e residente a Pescara, e Antonio Muscedere, barbiere di 55 anni, di Frosinone. Il giorno dopo sulla Majella venne recuperato il corpo del maresciallo dei carabinieri Fabio Ciccone, 51enne di Sulmona.

Rosalba Emiliozzi

