LA TRAGEDIASANTA GIUSTINA IN COLLE Stroncata da un infarto fulminante mentre cenava al ristorante dove stava festeggiando il suo compleanno assieme a tutti i suoi famigliari. E a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla di due medici che stavano cenando nella stessa sala. È morta così, a Santa Giustina in Colle, nell'Alta padovana, proprio nel giorno in cui compiva 75 anni, Lidia Cherubin. Sotto choc i commensali e gli altri clienti del ristorante, che hanno assistito impotenti alla tragedia. IL FATTOI figli della donna avevano organizzato...