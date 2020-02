LA TRAGEDIA

ROVIGO «Eleonora si è uccisa, la faccio finita anch'io, chiedo scusa, mi dispiace, ma non posso vivere senza di lei, era tutta la mia vita». Una drammatica telefonata al fratello. Poi, ha impugnato la pistola con la quale la moglie si era uccisa e l'ha rivolta contro di sé. Una nuova doppia tragedia ha lacerato ieri, poco dopo mezzogiorno, la tranquillità di Rovigo: il doppio suicidio di marito e moglie, Luigino Ruzzante, 65 anni ed Eleonora Pozzato, 61 anni, che arriva a dieci giorni di distanza dall'analogo duplice dramma di San Valentino, l'omicidio-suicidio che aveva visto Tino Bellinello, 87 anni, sparare prima alla moglie Renata Berto, 78 anni, e poi a se stesso. Storie diverse, ma con elementi di analogia e la stessa coda di dolore e sbigottimento.

LA VICENDA

È successo ieri, attorno alle 12. Il 65enne, elettricista, che pur essendo in pensione continuava a lavorare, insieme al fratello, era tornato a casa per pranzo, quando ha fatto la dolorosa scoperta del suicidio della moglie, che si era sparata impugnando la pistola nel corso della mattinata. A quella vista si è sentito disperato e perso. Ha chiamato il fratello, con il quale era stato fino a poco prima al lavoro, chiedendogli scusa per quello che stava per fare. Poi si è sparato a sua volta. Il fratello ha chiamato il 112 ed è corso nella casa di via Concilio Vaticano II, alle porte della città, vicino ad un grande e noto vivaio. Ma quando è arrivato era troppo tardi. Il 65enne aveva già compiuto il gesto estremo ed era agonizzante. I medici del Suem hanno praticato lunghe manovre rianimatorie sul posto, poi è stato trasportato in ospedale, dove si è però spento poco dopo per la gravità delle lesioni. La coppia lascia una figlia, Laura, che vive a Cerveteri col marito e che ieri è stata avvertita telefonicamente e si è precipitata a Rovigo, straziata dal dolore. Ad occuparsi delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Sabrina Duò, la Squadra mobile di Rovigo, guidata dal commissario capo Gianluca Gentiluomo. La dinamica, tuttavia, fin dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori e dagli uomini della Scientifica, sembra essere lineare e non sono emersi elementi tali da creare dubbi nella ricostruzione iniziale.

LA DEPRESSIONE

Fra l'altro, la donna sembrerebbe aver già attraversato momenti di depressione nel recente passato. Tuttavia, oltre ad aver eseguito precauzionalmente il test stub, ovvero l'esame per valutare se qualcuno abbia sparato, sulla donna, sempre in chiave precauzionale è stato disposto anche il sequestro, insieme all'arma ed ai cellulari delle due vittime, delle videoriprese della telecamera a circuito chiuso puntata sull'ingresso dell'abitazione. La pistola è una Beretta regolarmente detenuta. Entrambi infatti, avevano la passione per le armi ed un tempo andavano insieme al poligono. Così come condivisa era la passione per i cani. La loro coppia di pastori tedeschi a pelo lungo, ieri, ha continuato ad abbaiare ininterrottamente. Senza parole i vicini di casa. «Sto tremando, non riesco a darmi pace spiega un'anziana che abita poco distante dalla villetta dove è avvenuta la tragedia Luigino lo conosco fin da quando era bambino. Quella era la casa dei suoi genitori, è sempre stato lì. Degne persone, anche Eleonora, la moglie, che per tanto tempo aveva lavorato in una ditta di confezioni. Lui è sempre stato un bravo ragazzo. Erano tanto gentili». Un'altra vicina, invece, spiega di essere stata molto amica della madre di Luigino, che era rimasta a vivere col figlio e la nuora fino a quando non si è spenta, circa un anno fa. «Eleonora l'ha sempre accudita, anche quando ha avuto dei momenti di stanchezza. Due buone persone, sono proprio distrutta». Un amico del 65enne guarda impietrito la casa e il viavai di poliziotti, sanitari e uomini della scientifica con le tute bianche. «Sono cresciuto con Gigi, fino a 14 anni eravamo sempre insieme. Poi lui si era diplomato alla Scuola Radio Elettra e si era messo subito a lavorare e non ha mai smesso. Gli piaceva il suo lavoro. Ed amava sua moglie e sua figlia. Era una persona buona e disponibile».

Francesco Campi

