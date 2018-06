CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROMA Un colpo di pistola partito accidentalmente, per un tragico scherzo del destino, ha attraversato un muro divisorio uccidendo un uomo che si trovava nella stanza accanto. È il dramma avvenuto nel pomeriggio in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente di 68 anni è morto dopo essere stato centrato alla testa da un proiettile partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata 40enne che si stava sottoponendo a una visita nella stanza accanto.Il colpo ha attraversato la parete in cartongesso e...