LA TRAGEDIAROMA L'appartamento saturo di gas e all'interno il cadavere di una donna di 59 anni. Si indaga sulla morte di Marina Santoro, un'impiegata che abitava assieme al compagno in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri dai carabinieri di Ostia: si sospetta un omicidio-suicidio.Si cerca il suo compagno, un pensionato 65enne, anche con l'ausilio di un elicottero e dei cani molecolari che hanno rilevato sue tracce fino agli argini del Tevere. Per questo le ricerche si...