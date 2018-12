CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAROMA Giuseppina cammina con due fagotti stretti al petto, un telo bianco che non li proteggerà. Le immagini sono confuse, la nebbiolina del mattino non aiuta. Si è già lasciata alle spalle la casa dove il marito sta dormendo, non è ancora su Ponte Testaccio a Roma. Un video acquisito dalla Procura ripercorre gli ultimi minuti di vita di Giuseppina Orlando e le sue figlie, Sara e Benedetta, di appena 4 mesi. Alle 6 un testimone passa di lì a bordo di un furgone Nissan preso a noleggio: vede una donna avvolta in un lenzuolo...