LA TRAGEDIA POZZONOVO (PADOVA) Non è stato sbranato dai suoi cani Massimo

LA TRAGEDIAPOZZONOVO (PADOVA) Non è stato sbranato dai suoi cani Massimo Mamo Sartori, il 49enne di Pozzonovo trovato morto nella serata di mercoledì scorso nel giardino di casa dalla compagna Romina Polonio. A stroncarlo è stato un malore, verosimilmente un infarto. È la conclusione alla quale sono giunti i medici, dopo l'ispezione del corpo, come si è appreso da fonti della Procura di Rovigo, titolare dell'indagine per competenza territoriale. I morsi, seppure terribili, inferti dai due molossi al capo e agli arti superiori del 49enne,...