LA TRAGEDIA POZZONOVO (PADOVA) Ha trovato il compagno riverso in una pozza di

LA TRAGEDIAPOZZONOVO (PADOVA) Ha trovato il compagno riverso in una pozza di sangue nel cortile della loro casa. Il corpo era sfigurato, con un braccio, il destro, quasi staccato. A ridurre così il quarantanovenne di Pozzonovo (Padova) Massimo Sartori, mercoledì sera, intorno alle 21, sono stati i due cani della coppia. I rottweiler - Colt, maschio di due anni, e Kyra, femmina di 9 - non avevano mai dato segnali di squilibrio o aggressività, ha spiegato la donna ai carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia. Non si capisce, dunque,...