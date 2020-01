LA TRAGEDIA

POTENZA Un uomo di 39 anni è morto, un altro è rimasto ferito ed è in gravissime condizioni. È questo il bilancio della domenica di ordinaria follia che si è consumata nei pressi della piccola stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata. Lì, a pochi chilometri da Potenza, un incrocio (da accertare se casuale o cercato) tra i tifosi della Vultur Rionero e del Melfi, squadre del campionato lucano di Eccellenza storicamente rivali, si è concluso con un tragico investimento.

LE INDAGINI

Un tifoso della Vultur, l'operaio Fabio Tucciariello, è morto. Un altro è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale San Carlo di Potenza. Tre sostenitori del Melfi, che erano a bordo della Fiat Punto che ha investito i rioneresi, sono stati rintracciati dalla Polizia e portati nella Questura di Potenza dove sono stati ascoltati per ore. Le indagini della Squadra mobile mirano a stabilire se si sia trattato di un vero e proprio agguato o di una tragica fatalità.

LE REAZIONI

«Sono sconcertato»: queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a nome di tutto il calcio italiano. Rionero e Melfi sono le due più importanti cittadine del Vulture, nel cuore della Basilicata, distanti tra loro solo una quindicina di chilometri. Da sempre le due tifoserie sono acerrime nemiche. I supporter rioneresi sono gemellati con quelli del Potenza: dopo la notizia della morte di Tucciariello, i tifosi rossoblù hanno ammainato le bandiere e gli striscioni e hanno lasciato in anticipo lo stadio Massimino di Catania dove era in corso la partita della serie C. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha parlato di «delinquenti, che la devono pagare cara». E, di concerto con il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha deciso di annullare, in segno di lutto, l'inaugurazione di una nuova scuola a Tramutola, inizialmente prevista per questa mattina.

