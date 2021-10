Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAPORDENONE Zaino, fucile e il bastone erano appoggiati a terra. Poco distante, in uno spiazzo erboso, c'era il cervo che aveva abbattuto nel primo giorno di apertura della caccia a questa specie. Giacomo Peruz, 74 anni, storico ottico di Pordenone che abitava a Cordenons ed era originario di Calalzo, è morto precipitando per circa 25 metri lungo un ripido pendio, a tre quarti d'ora di cammino da malga Valli, in Val Caltea, sulle...