LA TRAGEDIA

PORDENONE Sette mesi fa, sul greto dello stesso torrente riempito dall'acqua di una piena, la tragedia era stata solo sfiorata. Un elettricista 60enne di Bari aveva aggirato con il suo furgone la sbarra che vietava il transito e aveva deciso di guadare un fiume tumultuoso. Gli era andata bene, perché la presenza di un isolotto gli aveva salvato la vita. Nella notte tra venerdì e ieri, invece, la furia della natura ha presentato il conto più salato. Un uomo di cui non è ancora stata accertata l'identità è morto intrappolato nella sua auto mentre tentava di guadare il torrente Meduna tra Cordenons e Zoppola, in provincia di Pordenone. La strada era sbarrata e i divieti ben visibili. La violenza dell'acqua che proveniva dai bacini montani di Ponte Racli e Ravedis ha investito l'auto appena il conducente ha fatto ingresso nel greto. All'1.52 l'uomo ha chiamato il 112: «Sono rimasto bloccato in mezzo al guado e non riesco ad uscire. Fate presto perché l'acqua comincia a entrare nell'abitacolo», ha detto in preda al panico. Vigili del fuoco, sommozzatori di Trieste, carabinieri: i soccorsi partono immediatamente. Raggiunto il guado, due vigili del fuoco sono stati assicurati a un'imbragatura per arrivare all'auto ormai quasi sommersa dall'acqua. Ma non c'è stato nulla da fare: sono riusciti ad afferrare il braccio del conducente, ma la corrente ha trascinato via l'auto spegnendo ogni speranza. Le operazioni di ricerca del corpo dell'uomo sono state sospese alle 18.20 di ieri. Riprenderanno stamattina. L'unica denuncia per una persona scomparsa nella zona riguarda un 56enne originario di Cordenons e residente a Valvasone Arzene, a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Iris Soncin non è rintracciabile dalla famiglia, ma il sostituto procuratore di Pordenone, Maria Grazia Zaina, usa la massima cautela in merito alla corrispondenza tra l'uomo trascinato e sommerso dall'acqua e la persona irreperibile. Sono stati più di venti, negli ultimi 15 anni, gli automobilisti che incautamente hanno ignorato i divieti di transito alle porte dei guadi e hanno rischiato la vita.

SALVATAGGI RIUSCITI

Dieci chilometri più a nord, lungo la sponda destra dello stesso torrente e poche ore dopo la tragedia, alla centrale operativa regionale è arrivata una seconda chiamata. Un autotrasportatore rumeno di 40 anni residente a Villorba (Tv) ha lanciato l'allarme dopo essere rimasto bloccato nel guado che collega i paesi di Vivaro e San Giorgio della Richinvelda. A bordo del furgone con il quale trasportava latticini freschi, ha tentato di attraversare il Meduna in piena nonostante il divieto di transito. Si è salvato raggiungendo il tettuccio del furgone ed è stato recuperato grazie all'intervento dell'elicottero inviato dal nucleo operativo dei vigili del fuoco del Veneto. Presentava un principio di ipotermia ma non ha riportato ferite. I divieti d'accesso al guado tra Rauscedo e San Giorgio sono stati ignorati anche da una famiglia statunitense (una mamma di 33 anni che era alla guida dell'auto, il papà sergente della Base Usaf e le figlie di 9 e 7 anni), che nel pomeriggio di ieri ha provato a raggiungere l'altra sponda. Messasi in salvo su un isolotto non lambito dall'acqua, la famiglia è stata salvata dai vigili del fuoco e dall'équipe dell'elisoccorso.

IN MONTAGNA

A Vito d'Asio, in Val d'Arzino, una frana di 50 metri cubi si è staccata dal versante di un colle e ha lambito un'abitazione nel borgo di Casiacco. Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini, è stata evacuata per precauzione.

IN PIANURA

L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti e disagi anche nella bassa pianura. Tra Azzano Decimo e Pasiano esondazioni isolate hanno causato l'allagamento di una ventina tra garage e scantinati, lasciando cinque famiglie senza energia elettrica.

Marco Agrusti

