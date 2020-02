LA TRAGEDIA

PISA Ucciso dall'airbag. Schiacciato. Un banale tamponamento è costato la vita a un neonato che proprio ieri avrebbe compiuto due mesi di vita. E invece ieri il suo cuore si è fermato, all'ospedale di Pisa, per le gravissime ferite riportate nell'incidente, accaduto domenica 16. Il piccolo viaggiava nell'auto dei familiari, originari dell'Albania ma da molti anni residenti in Toscana. Era nell'ovetto, installato per lui sul sedile anteriore. Al suo fianco, il papà era al volante, la mamma e un altro figlio occupavano il sedile posteriore. L'auto è stata coinvolta in un tamponamento che ha interessato tre vetture. Ma secondo gli accertamenti - tuttora in corso - della polizia municipale, a determinare le gravissime ferite al piccolo sarebbe stato proprio l'airbag, il sistema di sicurezza che, in caso di urto, attiva una piccola carica esplosiva che in millesimi di secondo gonfia davanti al passeggero un cuscino che offre agli occupanti, se correttamente trattenuti dalle cinture di sicurezza, un appoggio morbido che evita l'impatto devastante col parabrezza.

L'ESPLOSIONE

Nell'urto, l'airbag si è regolarmente attivato ma il piccolo è stato investito in pieno dal cuscino di protezione nell'esplosiva fase di espansione, che gli ha procurato un trauma cranico e toracico gravissimi. Portato in ospedale, i medici hanno tentato di salvargli la vita ma non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Pur essendo ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, ci sono pochi dubbi sul fatto che il neonato non dovesse trovarsi dov'era e com'era.

LA CULLA

La culla di sicurezza prescritta dal Codice della strada per trasportare i bambini al di sotto dei 10 chili di peso va posizionata trasversalmente sul sedile posteriore e la si può mettere sul sedile anteriore soltanto dopo aver disattivato l'airbag frontale, operazione che non sembra essere stata eseguita, visto che l'airbag si è attivato quando l'auto ha tamponato un veicolo.

Il cuscino salvavita, è progettato per proteggere un adulto trattenuto dalle cinture e correttamente seduto. Quando la carica pirotecnica esplode, la tela dell'airbag avanza nell'abitacolo a quasi 300 chilometri orari e dopo pochi millesimi di secondo il cuscino è gonfio e comincia già a sgonfiarsi: è allora che offre un appoggio morbido al passeggero proiettato in avanti dalla forza dell'urto. Ma se il passeggero non ha allacciato la cintura, o siede troppo vicino alla plancia, l'urto lo spinge in avanti e l'impatto con l'airbag avviene durante la fase esplosiva di gonfiamento: è un pugno violentissimo, che può ferire, può spaccare il setto nasale. Figuriamoci cosa può fare a un bambino.

LE REGOLE

Eppure nonostante le prescrizioni molti adulti non allacciano la cintura e ancora 4 bambini su 10 non viaggiano in maniera corretta, soprattutto durante i brevi spostamenti urbani: è un'assurdità, perché il 75% degli incidenti stradali si verifica in città, con il 45% delle vittime. I piccoli spostamenti e le ridotte velocità sono infatti solo apparentemente innocui: nel caso di impatto a 50 Km/h un bambino del peso di 15 kg viene scagliato in avanti con una forza di 200 kg: un peso impossibile da trattenere con le braccia. Fino a un anno di età, i bambini dovrebbero viaggiare sul sedile posteriore nei seggiolini gruppo 0, trasversali. Poi si passa ai seggiolini 0+, sempre dietro e contrari al senso di marcia, o gruppo 1, montati nel senso di marcia. Solo dopo i tre anni, raggiunti i 15 chili di peso, possono sedere sui seggiolini gruppo 2 e poi 3 sul sedile anteriore.

Al.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA