LA TRAGEDIA

PIEVE DEL GRAPPA Litiga con i familiari e chiede ospitalità per una notte a casa di amici ma il mattino successivo viene ritrovato a letto privo di vita. Una morte sulla quale dovrà fare luce l'autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore dalla Procura di Treviso, quella dello studente 23enne di Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, Matteo Martin, trovato privo di vita nel salotto di un'abitazione a Pieve del Grappa. Il giovane sarebbe morto per cause naturali la notte tra giovedì e venerdì di un coetaneo trevigiano al quale il 23enne aveva chiesto ospitalità per una notte. Non sono state trovate tracce di stupefacenti e, al momento, il fascicolo aperto in Procura è per atti relativi. Sarà dunque l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso del ragazzo, che non soffriva di particolari patologie.

LA SCOPERTA

Giovedì sera Martin aveva raggiunto in macchina Pieve del Grappa e, al termine della serata, aveva deciso di passare lì la nottata. «Aveva litigato con i familiari - ha raccontato l'amico - e per questo mi aveva chiesto di ospitarlo. Ci conosciamo da anni, e abbiamo chiacchierato fino a mezzanotte guardando la televisione. Poi è andato a dormire». I due amici, ha assicurato il 24enne trevigiano ai carabinieri, non avrebbero assunto alcuna sostanza particolare né d'altronde è stata trovata traccia di droghe nell'abitazione il mattino successivo, quando è stato lanciato l'allarme. «Mi sono alzato verso le 9 - ha ricostruito il 24enne -, ma quando sono andato a svegliare Matteo mi sono reso conto che era privo di sensi». La chiamata al 118 è stata immediata, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvare il 23enne vicentino, probabilmente già morto da diverse ore. Sarebbe stato colto da un improvviso attacco cardiocircolatorio durante la notte. Fulminante quanto, stando ai primi riscontri, imprevedibile.

IL CORDOGLIO

Rimasto senza papà quando era piccolo, Matteo Martin aveva studiato all'estero, in Gran Bretagna, prima di tornare in Italia, fra Romano d'Ezzelino e Rosà, dove ha sede l'azienda di famiglia, da parte di madre, la Meneghetti Spa di Rosà, colosso specializzato nella progettazione e produzione di elettrodomestici da incasso. «Amava l'astrologia, e conosceva benissimo non solo l'inglese, ma anche il greco - lo ricordano gli amici -. È una tragedia inspiegabile, una vera e propria disgrazia che non trova risposte».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA