LA TRAGEDIA

PALERMO A spingere i pm a indagare è stato un video. Immagini drammatiche del sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli in acqua, tra onde alte 8 metri, mentre, senza vestiti, tenta di lanciare il salvagente a un ragazzino che, nonostante il mare in tempesta, aveva deciso di tuffarsi insieme a un amico. Aurelio, annegato sabato scorso mentre soccorreva i due adolescenti a Milazzo, è senza muta. Accanto a lui due colleghi, anche loro costretti a togliersi la divisa ed affrontare un muro d'acqua senza mezzi. È la conferma delle parole del cognato del sottufficiale, Antonio Crea, che, dopo la tragedia, aveva denunciato gravi carenze nell'organizzazione del salvataggio, parlando di militari mandati allo sbaraglio e di ritardi nelle ricerche di Aurelio, ritrovato cadavere domenica mattina.

L'INCHIESTA

Accuse pesanti, quelle di Crea, comandante dei vigili del fuoco di Venetico, un piccolo paese della provincia di Messina, che, insieme al video, hanno spinto la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ad aprire un'indagine. Il fascicolo per ora è a carico di ignoti, ma la necessità di eseguire l'autopsia, che è un atto irripetibile, potrebbe indurre i pm a iscrivere nel registro degli indagati i superiori della vittima che hanno organizzato il soccorso. Una scelta quasi obbligata a garanzia dei possibili futuri indagati che consentirebbe loro di nominare un consulente tecnico che assista all'esame autoptico fissato per questo pomeriggio. I magistrati dovranno dunque ricostruire la catena di comando per capire chi ha scelto di intervenire da terra e non con la motovedetta e perché il sottufficiale annegato non aveva né un giubbotto di salvataggio, né una corda.

«Avevano solo un piccolo salvagente con una cordicella che dovevano lanciare ai due giovani - spiega Crea - Uno dei ragazzi è riuscito a tornare a riva, mente l'altro attendeva aggrappato a una boa». È allora che Aurelio e due colleghi si spogliano e si buttano in acqua cercando di lanciare la corda al ragazzino in difficoltà. Un'onda, però, deve aver colpito con violenza il sottufficiale facendogli perdere i sensi. «Nessuno ha tentato di salvarlo, nemmeno i suoi due colleghi, perché il mare era troppo mosso - dice il cognato - E dalle 13 alle 19, prima che arrivasse l'elicottero, nessuno lo ha cercato perché la Capitaneria di Milazzo non ha una nave che possa affrontare le onde».

LA GUARDIA COSTIERA

La risposta della Guardia Costiera è arrivata a due giorni dalla tragedia. «Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda - si legge in una nota della Capitaneria di Porto di Catania - È ancora forte il dolore per la perdita del nostro sottufficiale. Col suo gesto ha onorato la divisa». «Il fattore tempo è elemento essenziale e determinante per il buon esito del soccorso spiega la Guardia Costiera - anche nelle operazioni di ricerca, avviate non appena si è avuta contezza della scomparsa tra le onde del nostro collega. Le condizioni meteo-marine proibitive non hanno scoraggiato noi, né i nostri colleghi della Marina Militare, come pure dell'Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell'Agenzia Frontex, dal continuare senza sosta per tutta la notte le ricerche in mare».

Hanno scelto il silenzio, invece, i due adolescenti soccorsi. Sommersi di insulti dopo aver pubblicato video e post in cui negavano di essere stati tratti in salvo vantandosi di essere da soli riusciti a tornare a riva, ora non vogliono parlare. A parlare è un amico: «Sicuramente hanno sbagliato a fare il bagno con onde così violente; ha sbagliato anche il mio amico che dall'ospedale ha messo un video su facebook per dire che era riuscito a raggiungere da solo la riva senza essere stato salvato da nessuno. Sono cose che non si fanno».

Lara Sirignano

