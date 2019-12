]LA TRAGEDIA

PADOVA Sette giorni di attesa, con il cuore in gola e con una fiammella ancora accesa. Poi, ieri pomeriggio, la fine di ogni speranza. Il destino del bambino padovano di cinque mesi, ricoverato da sabato dopo esser stato scosso dalla mamma, è ormai segnato: il piccolo è in coma irreversibile e nessun flusso sanguigno arriva al suo cervello. Ieri all'ora di pranzo è stata attivata la commissione che deve dichiarare la morte cerebrale. Un rigido protocollo legale per confermare ciò che la famiglia di Mestrino purtroppo ha già capito da giorni. «Non c'è più niente da dire, il nostro è un dolore immenso. Il piccolo se ne sta andando e questa storia sta finendo» mormora la nonna, mescolando disperazione e rassegnazione.

IL PEGGIORAMENTO

Giovedì la commissione non si era ancora messa al lavoro perché al cervello arrivava ancora sangue, ma ieri mattina il quadro clinico è ulteriormente peggiorato: la dichiarazione della morte cerebrale è dunque attesa per la giornata di oggi. Il piccolo è ricoverato da sabato mattina in un letto del reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. «Condizioni gravissime ma stabili» è stato il mantra degli ultimi giorni. Il piccolo è rimasto sempre attaccato ad un macchinario per respirare, ricevendo dei farmaci vitali per fargli battere il cuore. Tentativi disperati di farlo sopravvivere, pur sapendo che le lesioni cerebrali riscontrate dai primi esami lo avrebbero in ogni caso segnato per il resto della vita. Ieri, dopo l'angiotac, si è spenta anche l'ultima fiammella.

LA RICOSTRUZIONE

È successo tutto sabato mattina alle quattro quando la mamma, ventinovenne originaria della provincia vicentina ma residente a Mestrino con la famiglia, ha scosso violentemente il bimbo. È stato il padre a correre disperatamente al pronto soccorso di Padova quando si è reso conto che il suo piccolo non respirava e non dava alcuna risposta. Sono stati invece i medici del pronto soccorso, capendo presto che non si trattava di un malore, ad allertare i carabinieri. «Non aveva dormito per tutta la notte per via di un dentino, forse io l'ho cullato troppo forte» avrebbe raccontato la donna ai militari dell'Arma. L'altra figlia della coppia, una bimba di un anno e mezzo, è stata affidata ai nonni. Il tribunale del Minori ha deciso così per tutelare la bambina che al momento non può contare su una stabile situazione familiare.

L'INDAGINE

Il fascicolo è sulla scrivania del pm Roberto Piccione. La donna risulta indagata per lesioni gravissime ma l'accusa potrebbe trasformarsi in omicidio colposo. I medici legali nominati come consulenti della Procura di Padova, Raffaele De Caro e Andrea Porzionato, nei giorni scorsi hanno eseguito gli accertamenti sul bambino per comprendere se si sia trattato a pieno titolo di un caso di Shaken baby syndrome, sindrome del bimbo scosso, che provoca seri danni cerebrali e neurologici e che a quell'età può provocare addirittura il decesso.

«La mamma in sede di interrogatorio non è riuscita a focalizzare il momento in cui lei avrebbe scosso il bambino - spiega il suo avvocato Leonardo Massaro -, non ha lucidità di individuare il momento in cui tutto ciò sarebbe successo. C'è nebbia totale. Non c'è alcun precedente e non ci sono altri elementi che potessero far presupporre succedesse una tragedia simile». Lunedì mattina il legale incontrerà i genitori del bambino.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

