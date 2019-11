LA TRAGEDIA PADOVA Lasciata dal marito, padre delle sue due bambine, e poi anche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPADOVA Lasciata dal marito, padre delle sue due bambine, e poi anche dal nuovo compagno. Un dolore che una 35enne padovana, trapiantata nel senese per amore una decina di anni fa, non è riuscita a sopportare. Così, ieri mattina, intorno alle 12.30, la donna è salita sulla torre del Mangia, in piazza del Campo a Siena, e si è lasciata cadere giù, davanti agli occhi sconvolti dei numerosi turisti in visita alla città del Palio. Nel 2004 si uccise così anche la sua gemella, che scelse un grattacielo di Lignano Pineta per farla...