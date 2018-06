CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPADOVA «La bicicletta e il portafoglio non sono stati trovati da nessuna parte. L'unica cosa certa è che è mio figlio è finito sotto al treno. Magari qualcuno gli ha rubato bicicletta e portafoglio, lui ha inseguito il rapinatore lungo la ferrovia e nella corsa è finito sui binari». Stravolto dal dolore per la morte del figlio Leonardo, ora il padre Paolo Faggion si aggrappa a qualunque tipo di ipotesi. Non vuol credere che suo figlio si sia tolto la vita dopo aver saputo di essere stato bocciato e per questo, con un groppo in...